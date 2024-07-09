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Абхазия Информ

ПО СВОДКАМ МВД

Новости Вторник, 09 июля 2024 12:37
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ПО СВОДКАМ МВД

Сухум. 9 июля 2024. Абхазия-Информ. Криминальная хроника:Обвинение в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенное общеопасным способом путем поджога предъявлено Хубутия Джино Дауровичу, 1987г.р., жителю с. Члоу Очамчырского района, временно проживающего в Гагрском районе.

Последний на фоне возникшего конфликта с потерпевшей проник ночью на территорию частного домовладения в с. Псахара и, используя 1 литр горючей смеси, совершил поджог автомобиля «Toyota Crown Athlete», при этом огнем был поврежден припаркованный рядом автомобиль марки «Hyundai Starex», принадлежащий второму потерпевшему, после чего скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила 1.200.000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин Хубутия был задержан сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району совместно с оперативным составом Очамчырского районного отдела внутренних дел. Расследование проводит следственный отдел Гагрского РУВД, обвиняемый содержится под стражей.

По даннм пресс-служб МВД РА предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества дознавателем УВД по г. Сухум  Сичинава Инару Темуровичу.


Запрещенное вещество, а именно капсулы препарата «Лирика» житель г. Сухум 1996 г.р. незаконно приобрел и хранил при себе с целью последующего личного потребления, без цели сбыта, до момента обнаружения и изъятия сотрудниками милиции.

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД. На период проведения следствия гражданин Сичинава ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

Источник: https://www.mvdra.org/press/15345/

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