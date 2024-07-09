ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АБХАЗИИ, СУДЬЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ АСЛАНУ ТАРКИЛ 75 ЛЕТ
Новости Вторник, 09 июля 2024 12:42
Сухум. 9 июля 2024. Абхазия-Информ. 9 июля 75-летие отмечает заслуженный учитель Республики Абхазия, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, судья национальной категории, начальник отдела физического воспитания, спорта и допризывной подготовки Министерства просвещения Республики Абхазия, член Национального олимпийского комитета Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Аслан Кутиевич Таркил.
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