В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ И ГРАМОТАМИ СЕМЬ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
Сухум. 8 июля 2024. Абхазия-Информ. В Посольстве России в Абхазии в День семьи, любви и верности прошла церемония награждения медалями и грамотами семь супружеских пар.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поздравил семейные пары с Днем семьи, любви и верности.
«Мы рады, что можем встретить этот праздник с теми, кто в любви, в браке прожил большое количество времени, как правило это 40, 50 лет, а некоторые даже больше», - сказал Михаил Шургалин.
Супруги Виталий Кязимович и Хатуна Владимировна Смыр вместе 33 года, Шалва Шандович и Алла Викторовна Читанава в браке 51 год, Алексей Луманович и Валентина Кишвардовна Папаскир в браке 52 года, Хачик Дикранович и Нвард Миграновна Минасян в браке 52 года, Юрий Иванович и Зинаида Николаевна Якушкины в браке 54 года, Иван Самсонович и Валентина Петровна Багаевы вместе 56 лет, Алексей Погосович и Валентина Егишовна Вартикян вместе 61 год.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что в Абхазии уже более 50 пар удостоены наград «За любовь и верность».
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