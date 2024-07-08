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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗА НЕДЕЛЮ В ДТП ПОГИБЛИ ПЯТЕРО ЧЕЛОВЕК. В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМСЯ ДТП СО СМЕРТЕЛЬНМ ИСХОДОМ

Новости Понедельник, 08 июля 2024 21:29
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В АБХАЗИИ ЗА НЕДЕЛЮ В ДТП ПОГИБЛИ ПЯТЕРО ЧЕЛОВЕК. В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМСЯ ДТП СО СМЕРТЕЛЬНМ ИСХОДОМ

Сухум. 8 июля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии за неделю в ДТП погибли пятеро человек, заявил глава МВД Роберт Киут сегодня на совещании в Управлении Госавтоинспекции. Совещание, посвящалось ситуации на дорогах страны. Министр уточнил, что причина происшествий, в основном, вождение автомашин в нетрезвом состоянии. Руководство МВД объявило ситуацию на автодорогах критической, а контроль — слабым.

«Идеологическая работа с менталитетом водителей ведется, но не дает быстрого результата. Необходимо предпринять экстренные меры», - отметил Роберт Киут.

Глава МВД считает необходимым усилить работу инспекторов в ночное время, министр потребовал от подчиненных системного профессионального подхода к своей работе. Сотрудникам Госавтоинспекции поручили усилить все районные и городские подразделения, акцентировать внимание на соблюдении водителями правил дорожного движения.

В связи с критической ситуацией на дорогах и числом погибших в ДТП в Парламенте прошло заседание комитета по обороне и национальной безопасности. В работе комитета приняли участие министр внутренних дел Роберт Киут и заместитель министра Беслан Чкадуа. Спикер Парламента Лаша Ашуба назвал сложившуюся ситуацию на дорогах очень сложной. Он также добавил, что будет организована рабочая группа, которая будет координировать взаимодействие Народного Собрания и органов внутренних дел.

«Вы знаете о том, что в прошлом году мы ужесточили наказание за вождение в нетрезвом состоянии, и это дало определенный эффект. Но избежать того, что происходит на дорогах Абхазии, особенно в летний сезон, нам не удается. Это общая проблема, и вместе мы должны с ней бороться. Мы хороним молодых людей. Мы со своей стороны предлагаем постоянное взаимодействие. Если необходимо, принять меры по ужесточению, увеличению бюджета на установку камер по трассе. Сегодня у нас очень сложная ситуация. Мы должны принять все меры, чтобы минимизировать количество смертей на дорогах», - сказал Лаша Ашуба.

Председатель комитета Темур Шергелия отметил, что сегодняшнее экстренное заседание комитета по обороне и национальной безопасности вызвано неблагополучной оперативной обстановкой на трассах страны и вчерашней трагедией, унесшей сразу три молодых жизни.

Одной из главных причин ДТП Шергелия назвал управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Это подтвердил и министр внутренних дел Роберт Киут.

«Ситуация в последние дни связана с началом летнего курортного сезона. Мы видим, что количество ДТП увеличилось. Если останавливаться на каждом происшествии, которое принесло смерть, видно, что большинство участников – люди, севшие за руль в нетрезвом состоянии. Учитывая это, хотелось бы обратиться к депутатам. Мы сегодня проводили совещание на эту тему в ГАИ. Те меры, которые существуют, жесткие, но и их оказалось недостаточно. Люди все равно позволяют себе выезжать в нетрезвом состоянии», - сказал министр. Роберт Киут заявил необходимости предавать публичности нарушителей ПДД. Киут рассказал о ежедневных профилактических рейдах и предложил депутатам парламента посмотреть, что происходит на дорогах.

Депутат Беслан Халваш предложил ужесточить наказания, вплоть до конфискации имущества и материальной ответственности. Министр внутренних дел Роберт Киут обратился к Парламенту с просьбой оказать поддержку в борьбе с пьяными водителями. (В Абхазии штраф за вождение в нетрезвом состоянии до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав – АИ).

После заседания комитета Депутаты Парламента  обратились с заявлением к гражданам и гостям Абхазии.

В заявлении в частности говорится: «В связи со складывающейся обстановкой на автомобильных дорогах Абхазии, влекущей за собой гибель граждан Республики Абхазия, преимущественно молодого поколения, Парламент Республики Абхазия призывает правоохранительные органы к соблюдению основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения, к усилению контроля за автотранспортным движением и неотвратимости применения наказаний к автовладельцам за нарушения Правил дорожного движения, а также разработке и внедрению новых технологий, необходимых для стабилизации и улучшения обстановки на автомобильных дорогах, в частности с применением камер видеофиксации по всей территории Республики Абхазия. Парламент Республики Абхазия выражает крайнюю обеспокоенность в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с летальным исходом и обращается к населению  Абхазии с призывом к ответственному поведению за рулем автотранспортных средств, в частности к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, к уважительному отношению водителей друг к другу и соблюдению культуры вождения. Парламент также обращается к старшему поколению с просьбой проявить большую озабоченность в вопросах проведения разъяснительных бесед внутри своих семей, а также принятия иных ответственных мер по упреждению и недопущению трагических последствий. Парламент  призывает граждан и гостей Республики Абхазия быть бдительными и соблюдать Правила дорожного движения».

Также, в рамках внеочередного заседания сессии Парламента было и принято Постановление «О создании Комиссии Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия по координации деятельности Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия с органами внутренних дел Республики Абхазия, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения”.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 08 июля 2024 21:48

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