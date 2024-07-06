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Абхазия Информ

СТУДЕНТЫ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОХОДЯТ ЛЕТНЮЮ ПРАКТИКУ В СУХУМСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Новости Суббота, 06 июля 2024 23:35
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СТУДЕНТЫ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОХОДЯТ ЛЕТНЮЮ ПРАКТИКУ В СУХУМСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Сухум. 6 июля 2024. Абхазия-Информ. Студенты Кафедры фармакогнозиис курсом ботаники Башкирского государственного медицинского университета проходят летнюю практику в Сухумском Ботаническом саду Академии Наук Абхазии.

Руководитель группы профессор БГУ Кира Пупыкина.

Башкирия и Абхазия давно плодотворно сотрудничают. На протяжении 20 лет студенты из Башкирии приезжают на практику в Сухум, совмещая приятное с полезным. Они знакомятся с достопримечательностями, окунаясь в мир удивительной флоры и фауны Абхазии. Едут на Черноморское побережье только самые лучшие студенты, отличившиеся в учебе.

Эта практика отличная возможность узнать много нового о лекарственных растениях, а также об эндемиках, которые произрастают в Абхазии. Студенты готовят гербарии для своего университета, учатся ухаживать за уникальными растениями, а также как собирают растительное сырье.

Летняя практика башкирцев продлится до конца июля.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 06 июля 2024 23:39

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