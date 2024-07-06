СТУДЕНТЫ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОХОДЯТ ЛЕТНЮЮ ПРАКТИКУ В СУХУМСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

из Башкирии приезжают на практику в Сухум, совмещая приятное с полезным. Они знакомятся с достопримечательностями, окунаясь в мир удивительной флоры и фауны Абхазии. Едут на Черноморское побережье только самые лучшие студенты, отличившиеся в учебе.

Башкирия и Абхазия давно плодотворно сотрудничают. На протяжении 20 лет студент

Эта практика отличная возможность узнать много нового о лекарственных растениях, а также об эндемиках, которые произрастают в Абхазии. Студент

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готовят гербарии для своего университета, учатся ухаживать за уникальными растениями, а также как собирают растительное с

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