СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ПОСЕВОВ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Сухумскому району совместно со службой Государственной безопасности при проведении профмероприятий с целью выявления фактов незаконного возделывания наркосодержащих растений в с. Гумиста, на обработанном под сельхозкультуры земельном участке были обнаружены корни конопли. Принятыми оперативными мерами впоследствии на месте посевов правоохранители задержали местного жителя.



Среди культурных насаждений и сорняка гражданин Гублия Отар Русланович, 1977 г.р возделывал и запрещенные растения.



В общей сложности изъято 83 корня наркосодержащих растений конопли вида «Южно-Краснодарская», пригодных к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, т. е. «марихуана». Сам же гражданин Гублия на момент задержания пребывал под воздействием аналогичного наркотика.



В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА следственным подразделением Сухумского районного отдела внутренних дел возбуждено уголовное дело. Решением суда Сухумского района гражданин Гублия на время предварительного расследования заключен под стражу.



Аналогичное преступление вменяется жителю Гулрыпшского района, за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений, совершенное в крупном размере.



По месту проживания Берулава Эдуарда Григорьевича, 1973 г.р., в с. Багмаран, на своем приусадебном участке последний выращивал растения конопли. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению данного преступления и задержанию гражданина Берулава провели сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского РОВД. При этом мужчина и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения, за что в настоящее время несет административное наказание.



Расследование в рамках возбуждённого уголовного дела проводит следственная группа районного отдела внутренних дел.



