КОМАНДА ИЗ ЧЕРКЕССКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»



В финале они одержали победу над командой из Славянска-на-Кубани со счетом 78:86.



Третье место заняла сборная Абхазии. В матче за «бронзу» абхазские баскетбрлисты обыграли команду из «Волгодонска» со счетом 84:72.



Лучшими игроками турнира были признаны: Роман Воробьев (Черкесск), Александр Таранцев (Славянск), Никита Ушаков (Волгодонск) и Сандро Харазия (Абхазия).



В торжественной церемонии награждения приняли участие: председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, помощник Президента Абхазии по спорту Ахра Ашуба, президент баскетбольной лиги «ЮГ» Вита Баширова, начальник отдела молодежи и спорта Очамчырского района Тимур Пачулия, главный судья турнира Александр Банников и президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.



Команды и лучшие игроки были награждены денежными призами.



Турнир проходил со 2 по 6 июля в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр города Сухум. В нем принимали участие восемь команд из Луганской Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, две команды из Ростовской области, Краснодарского края, Владикавказа и Республики Абхазия.



Турнир организован Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорта и Федерацией баскетбола РА при поддержке Администрации города Сухум, РУП «Черноморэнерго», сотовой компании «Амобайл» и ООО «Первая страховая компания».

4 июля в Госкомитете РА по делам молодежи и спорта прошла встреча с президентом баскетбольной лиги «ЮГ» Витой Башировой и заместителем директора спортивной школы по баскетболу города Нальчик, вице-президентом Федерации баскетбола Кабардино-Балкарской Республики Оксаной Лобко.



Открывая встречу, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба от лица Госкомитета поприветствовал гостей.

«Мы счастливы, что Министерство спорта, Федерация баскетбола России и вы лично дали нам возможность идти к развитию: вернуться в чемпионат ЮФО и СКФО, для нас это большое событие. Огромное вам спасибо за возможность быть частью такой лиги», - сказал глава ведомства.



«Наши ребята ждали этого момента: возвращения в эту лигу. Все мы понимаем, что это другой уровень, другие команды. Ребята чувствуют ответственность и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы выступать на уровне», - сказал президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.



Вита Баширова поблагодарила за прием и отметила, что баскетбольная лига «ЮГ» считается полупрофессиональной лигой.

«У нас очень много, я бы сказала 60% игроков, профессионалы. Любителей у нас в лиге нет. Как вы заметили у нас серьезный уровень, серьезные команды и игроки, поэтому вам нужно будет уделять много времени тренировкам. Наша лига курируется Российской Федерацией баскетбола, соревнования проводятся на высоком уровне по Регламенту чемпионата России», - сказала Баширова.



По ее словам призерам чемпионата присваивается разряд кандидата в мастера спорта и право участвовать во Всероссийском финале «Путь сильнейших», организованном РФБ.



Баширова подчеркнула, что сезон стартует в октябре и завершается в апреле. Сезон состоит из пяти туров, где каждая команда должна принять домашний тур, затем с 15 апреля по 15 мая проходит Всероссийский финал.



В завершении встречи Таращ Хагба заметил, что все обговоренные нюансы будут проработаны.



Об этом сообщает сайт Госкомспорта РА.