Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республик. В нем приняли участие замгенпрокурора Тыркба Р.Л. и военный прокурор Тарба Р.Б., министр ВД Киут Р., замминистра внутренних дел Чкадуа Б.Р., председатель Службы государственной безопасности Ахиба Т.И. и его зам Зантария З.Г., зампредседателя Государственного таможенного комитета Ашуба З.Р., начальники и заместители управлений Генеральной прокуратуры, старшие помощники и помощники генпрокурора, работники центрального аппарата Генеральной прокуратуры, прокурор города Сухум, прокуроры районов, специализированные прокуроры.

В ходе заседания обсуждались результаты обобщения практики рассмотрения судами первой инстанции уголовных дел о преступлениях против общественной безопасности, в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия за 2023 год.

С основным докладом выступил начальник Судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба.

О деятельности Отдела лицензионно-разрешительной работы Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел рассказал начальник УОБ МВД Лоу Инал-ипа.

Кроме того, в ходе совещания выступил начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Управления материально- технического обеспечения Александр Бабанов.

По итогам Координационного совещания подготовлено постановление, которое будет разослано членам Координационного совещания правоохранительных органов Абхазии с учетом замечаний и предложений.