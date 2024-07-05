НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ТКУАРЧАЛА ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. На городской площади Ткуарчала, долгое время находившейся в аварийном состоянии, начался капитальный ремонт. Поломанная тротуарная плитка, огромные лужи во время дождей – все это скоро станет лишь воспоминанием.

«Эта площадь – лицо нашего города. Здесь проезжают туристы по пути к водопадам, здесь расположены важные административные здания и банк», – прокомментировал решение о ремонте заместитель главы администрации района Виталий Квициния.

В настоящее время ООО «СтройДом 2022» ведет работы по укладке тротуарной плитки и бордюров. Уже уложено более 2 400 м² из запланированных 4 605 м², что составляет более 50% от общего объема.

Директор подрядной организации Раули Шамугия оптимистично смотрит на сроки завершения работ.

«По контракту мы должны закончить работы до конца года, но если погода будет благоприятной, мы постараемся завершить ремонт раньше срока», – сказал он.

По словам представителя администрации района, работы не ограничатся только заменой тротуарной плитки.

«Мы не просто меняем плитку. Наш проект включает комплексное озеленение территории и модернизацию системы освещения. Это будет совершенно новое общественное пространство», – сказал Квициния.

Общая стоимость работ – 12 млн 707 тыс. рублей, финансирование осуществляется из республиканского и местного бюджетов.

Жители города уже отмечают позитивные изменения.

«Раньше дорога была в плохом состоянии, сейчас по ней приятно ходить. Можно удобно пройти в банк и просто прогуляться», – рассказала местная жительница.

Ремонт площади – это продолжение масштабного преобразования центральной части города. В прошлом году был отремонтирован городской парк и установлены детские спортивные и игровые зоны. В этом году рядом приступили к обустройству фонтана и детского кафе.