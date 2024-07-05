ДИАНА ПИЛИЯ УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ IX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Новости Пятница, 05 июля 2024 15:50
Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия принимает участие в работе IX Всероссийской научно-практической конференции в Нижегородском государственном университете.
С 4 по 5 июля в Нижегородском государственном университете им. Н.И Лобачевского проходит IX ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и государства, кадрового обеспечения деятельности контрольно-надзорных органов.
Последнее от Super User
- СКАЛОЛАЗАНИЕ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ
- ПРИРОДООХРАННАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИЦИНСКОГО ПАРКА
- НИКИТА ЛЕЖИЯ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР XII СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ
- ПЛАН ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ПЕРЕВЫПОЛНЕН НА 35%
- КОМАНДА ПСО ГОРОДА ГАГРА СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ