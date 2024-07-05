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Абхазия Информ

СКАЛОЛАЗАНИЕ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Новости Пятница, 05 июля 2024 15:02
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СКАЛОЛАЗАНИЕ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Федерация альпинизма и скалолазания Абхазии при поддержке администрации РРНП начали работу по восстановлению скалолазных маршрутов времен СССР. В данный момент на территории национального парка уже проложены 4 маршрута различных категорий сложности: 5а, 6а, 6с, 7а.

Уже был апробирован недавно подготовленный участок для начинающих скалолазов и детских занятий. Все работы по проектированию маршрутов проводятся с разрешения Госкомэкологии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 июля 2024 15:03

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