СКАЛОЛАЗАНИЕ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ
Новости Пятница, 05 июля 2024 15:02
Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Федерация альпинизма и скалолазания Абхазии при поддержке администрации РРНП начали работу по восстановлению скалолазных маршрутов времен СССР. В данный момент на территории национального парка уже проложены 4 маршрута различных категорий сложности: 5а, 6а, 6с, 7а.
Уже был апробирован недавно подготовленный участок для начинающих скалолазов и детских занятий. Все работы по проектированию маршрутов проводятся с разрешения Госкомэкологии.