ПРИРОДООХРАННАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИЦИНСКОГО ПАРКА

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. В информационно-аналитическом журнале «Российское образование» в разделе «Экология» опубликована статья «РЕЛИКТОВАЯ РЕЛИКВИЯ» Автор статьи Валерия Якимова. В статье говорится о природоохранной и эколого-просветительской деятельности Рицинского реликтового национального парка, об уникальности флоры и фауны, о туристических маршрутах в пределах национального парка.