ПРИРОДООХРАННАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИЦИНСКОГО ПАРКА
Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. В информационно-аналитическом журнале «Российское образование» в разделе «Экология» опубликована статья «РЕЛИКТОВАЯ РЕЛИКВИЯ» Автор статьи Валерия Якимова. В статье говорится о природоохранной и эколого-просветительской деятельности Рицинского реликтового национального парка, об уникальности флоры и фауны, о туристических маршрутах в пределах национального парка.
Директор РРНП Адамыр Багателия рассказал о приоритетных направлениях развития парка. Заведующая отделом РРНП Инга Тания об истории создания ООПТ Заведующий отделом по туризму и экскурсиям Этлан Багателиа о планируемых новых экологических маршрутах. Главный редактор журнала Максим Федоров. Учредитель и издатель журнала: ООО «ЕвроМедиа».