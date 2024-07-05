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Абхазия Информ

ПРИРОДООХРАННАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИЦИНСКОГО ПАРКА

Новости Пятница, 05 июля 2024 14:59
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ПРИРОДООХРАННАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИЦИНСКОГО ПАРКА

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. В информационно-аналитическом журнале «Российское образование» в разделе «Экология» опубликована статья «РЕЛИКТОВАЯ РЕЛИКВИЯ» Автор статьи Валерия Якимова. В статье говорится о природоохранной и эколого-просветительской деятельности Рицинского реликтового национального парка, об уникальности флоры и фауны, о туристических маршрутах в пределах национального парка.

Директор РРНП Адамыр Багателия рассказал о приоритетных направлениях развития парка. Заведующая отделом РРНП Инга Тания об истории создания ООПТ Заведующий отделом по туризму и экскурсиям Этлан Багателиа о планируемых новых экологических маршрутах. Главный редактор журнала Максим Федоров. Учредитель и издатель журнала: ООО «ЕвроМедиа».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 05 июля 2024 15:03

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