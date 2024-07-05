НИКИТА ЛЕЖИЯ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР XII СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Никита Лежия стал бронзовым призером XII Спартакиады учащихся России до 18 лет по вольной борьбе. Соревнования проходили в городе Красноярске. В турнире принял участие представители из 50 субъектов Российской Федерации. Спортсмен выступал в весовой категории 51 кг.
Никита Лежия – выходец из села Моква Очамчырского района, является кандидатом в мастера спорта Абхазии, победителем первенства и Спартакиады Абхазии, победителе всероссийских и международных турниров по вольной борьбе. Является воспитанником тренера Размика Алабяна.