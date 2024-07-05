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Абхазия Информ

НИКИТА ЛЕЖИЯ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР XII СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Новости Пятница, 05 июля 2024 14:57
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НИКИТА ЛЕЖИЯ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР XII СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Никита Лежия стал бронзовым призером XII Спартакиады учащихся России до 18 лет по вольной борьбе. Соревнования проходили в городе Красноярске. В турнире принял участие представители из 50 субъектов Российской Федерации. Спортсмен выступал в весовой категории 51 кг.

Никита Лежия – выходец из села Моква Очамчырского района, является кандидатом в мастера спорта Абхазии, победителем первенства и Спартакиады Абхазии, победителе всероссийских и международных турниров по вольной борьбе. Является воспитанником тренера Размика Алабяна.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 05 июля 2024 14:58

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