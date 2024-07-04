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Абхазия Информ

В МО ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК

Новости Четверг, 04 июля 2024 15:00
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В МО ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК

Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. В Минобороны подведены итоги подготовки войск (сил) за июнь 2024 года. Мероприятие, проводилось под руководством исполняющего обязанности министра обороны, генерал-полковника Беслана Цвижба с участием заместителей министра обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

Начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-лейтенант Владимир Савченко, подводя итог, обратил внимание присутствующих на эффективное и качественное проведение мероприятий боевой и морально-психологической подготовки, на организацию несения боевого дежурства службы войск, определил задачи войскам (силам), порядок и последовательность их решения.

С учетом стоящих перед вооруженными силами задач, были определены основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Особое внимание им уделено воинским частям постоянной готовности, их способности к немедленным действиям.

В соответствии с указанием главнокомандующего ВС Абхазии – президента Аслана Бжания и решением министра обороны генерал-полковника Владимира Ануа по подготовке вооруженных сил в летнем периоде обучения под руководством начальника Генштаба ВС Владимира Савченко с 24 по 28 июня проводилась совместная штабная тренировка (СШТ) по управлению ВС в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.

Учения проходили на всех полигонах и незнакомых для войск участках местности.

По итогам совместной штабной тренировки отмечается положительная динамика в организации и проведении мероприятий боевой готовности.

В ходе подведения итогов, приказом министра обороны, «За качественное выполнение своих функциональных обязанностей при проведении совместной штабной тренировки по управлению ВС Абхазии и территориальной обороне», состоялось награждение представителей учреждений оборонного и силовых ведомств Республики Абхазия ведомственными медалями Министерства обороны.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2024 15:03

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