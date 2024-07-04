ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ
Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял заместителя председателя Банка России Сергея Белова.
Выразив главе государства признательность за уделенное время, С.Белов подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества.
Глава государства выразил убеждение, что динамика сотрудничества после визита делегации Банка России значительно улучшится.
Он обратил внимание на то, что в последние годы в финансовой системе Абхазии произошли положительные изменения.
«Мы запустили программу национальной платежной системы: обороты растут, все это очень нужно и важно. Дальше будет еще лучше, план гармонизации наших законодательств – это план, который соответствует интересам экономики Абхазии. Мы будем и впредь создавать условия для того, чтобы российские инвестиции поступали к нам в еще больших масштабах», – сказал Бжания.
Говоря о продолжении взаимодействия с банками Абхазии, Сергей Белов подчеркнул, что на данном этапе обсуждаются дальнейшие конкретные пути сотрудничества.
По итогам встречи Аслан Бжания и Сергей Белов обменялись памятными подарками.
Во встрече участвовал председатель Национального Банка Беслан Барателия.
Об этом сообщает сайт президента.
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