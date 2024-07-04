 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

Новости Четверг, 04 июля 2024 14:54
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял заместителя председателя Банка России Сергея Белова.

Выразив главе государства признательность за уделенное время, С.Белов подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в банковской сфере.

Глава государства выразил убеждение, что динамика сотрудничества после визита делегации Банка России значительно улучшится.

Он обратил внимание на то, что в последние годы в финансовой системе Абхазии произошли положительные изменения.

«Мы запустили программу национальной платежной системы: обороты растут, все это очень нужно и важно. Дальше будет еще лучше, план гармонизации наших законодательств – это план, который соответствует интересам экономики Абхазии. Мы будем и впредь создавать условия для того, чтобы российские инвестиции поступали к нам в еще больших масштабах», – сказал Бжания.

Говоря о продолжении взаимодействия с банками Абхазии, Сергей Белов подчеркнул, что на данном этапе обсуждаются дальнейшие конкретные пути сотрудничества.

По итогам встречи Аслан Бжания и Сергей Белов обменялись памятными подарками.

Во встрече участвовал председатель Национального Банка Беслан Барателия.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМ СТАНЕТ ПОБРАТИМОМ ДОНЕЦКА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.