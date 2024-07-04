ДЕТИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. По приглашению Министерства культуры России делегация Абхазии в составе шести одаренных детей будут участвовать в работе третьего Международного детского культурного форума в Москве.

На площадке Московского дворца пионеров с 21 по 25 августа примут свыше 2500 участников из регионов России и зарубежных стран.

Ключевыми мероприятиями форума станут конкурс детских проектов в сфере культуры и искусства «Культурная инициатива», победители которого традиционно получают возможность реализовать свои проекты при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, «Хакатон».

Международный детский культурный форум – это уникальная площадка, где можно открыто поговорить о актуальных тенденциях развития культуры и собственных возможностях творческой реализации