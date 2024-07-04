МИД РА: РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ!

Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия прокомментировало высказывания министров иностранных дел Грузии и Армении о территориальной целостности Грузии. В комментарии говорится:

«Обратили внимание на высказывания министров иностранных дел Грузии и Республики Армения Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна о взаимной поддержке и уважении территориальной целостности и суверенитета, прозвучавшие в ходе визита Министра иностранных дел Армении в Тбилиси 3 июля с.г.

В этой связи считаем необходимым заявить о том, что Республика Абхазия является независимым государством, суверенный статус которого закреплен Конституцией Республики Абхазия 1994 года и подтвержден в 1999 году Актом о государственной независимости Республики Абхазия, принятом по итогам всенародного референдума.

Народ Республики Абхазия защитил свою Родину от грузинских агрессоров ценой жизни тысяч своих сыновей и дочерей и никогда не свернет с избранного пути развития и укрепления независимого суверенного абхазского государства.

В этой связи призываем армянскую сторону не использовать шаблонные фразы о мифической территориальной целостности Грузии, которые противоречат объективной реальности.

Также обратили внимание на серьезное изменение в позиции армянской стороны при голосовании на Генассамблее ООН в поддержку абсолютно ангажированной резолюции о «Положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии».

Настораживает тот факт, что впервые представители Армении проголосовали в пользу данной резолюции, несмотря на то, что армянская диаспора Абхазии занимает важное место в процессе становления и укрепления независимости нашей Республики. Многие представители армянской диаспоры Абхазии являются видными патриотами нашей Республики и бок о бок с абхазским народом с оружием в руках отстаивали независимость нашей страны от грузинских агрессоров. Сохраняем надежду на то, что в ближайшей перспективе руководство Армении сделает правильные выводы из сложившейся ситуации и скорректирует свою позицию по данному вопросу.

Что же касается грузинской стороны, то ее пресловутые заявления о так называемой территориальной целостности уже набили оскомину и носят декларативный характер. Представителям Грузии необходимо смириться с существующими политическими реалиями, возникшими по итогам военного поражения Грузии в 1992-1993 гг.

В этой связи в очередной раз призываем грузинскую сторону сделать единственно верный шаг, способный заложить основу для нормализации отношений между нашими странами и подписать договор о неприменении силы с Республикой Абхазия».