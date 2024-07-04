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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Новости Четверг, 04 июля 2024 16:37
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с начальником Государственной миграционной службы Рамином Габлая, который проинформировал главу правительства об итогах деятельности ГМС за первое полугодие 2024 года.

С 1 января по 30 июня 2024 года Государственной миграционной службой было принято 5 773 заявления от иностранных граждан на получение виз, 8 ходатайств о выдаче приглашений на въезд, 526 заявлений от работодателей.

За этот период легализовано (принято заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов) – 5​ 126, из них: патентов – 776, поставлено на миграционный учет 8​ 561 человек.

За отчетный период уплачена госпошлина:

– за выдачу рабочих виз – 39​ 817 270 руб.;

– за выдачу приглашений на въезд – 8​ 212 руб.;

– за выдачу разрешений на работу – 32​ 425 960 руб.;

​– за выдачу патента – 7​ 322 000 руб.;

– за постановку на учет по месту временного пребывания – 5​ 925​ 122 рублей.

Принято заявлений о постановке на учет по месту временного пребывания – 8.285.​

Работодателями за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы уплачено 7. 989.500 руб.

162 материала направлено в суд в административном порядке. Общая сумма от штрафных санкций, поступивших в бюджет, составила 416 630 рублей.​ ​ ​ ​ ​ ​

Осуществлено 28 плановых проверок в отношении работодателей, выдворено 6 иностранных граждан.​ ​

Медицинское обследование прошло 6090 мигрантов, выявлено: ВИЧ-инфицированных – 6, больных гепатитом В – 271, больных гепатитом С – 156.

Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС в первом полугодии 2024 года составила 93​ 904 694 руб.​ ​ ​ ​ ​ ​

За аналогичный период 2023 года за счет деятельности ГМС в государственный бюджет поступило 44​ 564​ 506 рублей. Рост за отчетный период составил 49​ 340​ 188 рублей.​ ​​

По данным ГМС, с 1 января по 30 июня 2024 года государственную границу Абхазии пересекли 6204 человека из 84 стран (в список не входят граждане РФ).

Премьер-министр и начальник ГМС также обсудили текущие вопросы деятельности службы.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2024 16:40

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