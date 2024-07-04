В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с начальником Государственной миграционной службы Рамином Габлая, который проинформировал главу правительства об итогах деятельности ГМС за первое полугодие 2024 года.
С 1 января по 30 июня 2024 года Государственной миграционной службой было принято 5 773 заявления от иностранных граждан на получение виз, 8 ходатайств о выдаче приглашений на въезд, 526 заявлений от работодателей.
За этот период легализовано (принято заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов) – 5 126, из них: патентов – 776, поставлено на миграционный учет 8 561 человек.
За отчетный период уплачена госпошлина:
– за выдачу рабочих виз – 39 817 270 руб.;
– за выдачу приглашений на въезд – 8 212 руб.;
– за выдачу разрешений на работу – 32 425 960 руб.;
– за выдачу патента – 7 322 000 руб.;
– за постановку на учет по месту временного пребывания – 5 925 122 рублей.
Принято заявлений о постановке на учет по месту временного пребывания – 8.285.
Работодателями за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы уплачено 7. 989.500 руб.
162 материала направлено в суд в административном порядке. Общая сумма от штрафных санкций, поступивших в бюджет, составила 416 630 рублей.
Осуществлено 28 плановых проверок в отношении работодателей, выдворено 6 иностранных граждан.
Медицинское обследование прошло 6090 мигрантов, выявлено: ВИЧ-инфицированных – 6, больных гепатитом В – 271, больных гепатитом С – 156.
Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС в первом полугодии 2024 года составила 93 904 694 руб.
За аналогичный период 2023 года за счет деятельности ГМС в государственный бюджет поступило 44 564 506 рублей. Рост за отчетный период составил 49 340 188 рублей.
По данным ГМС, с 1 января по 30 июня 2024 года государственную границу Абхазии пересекли 6204 человека из 84 стран (в список не входят граждане РФ).
Премьер-министр и начальник ГМС также обсудили текущие вопросы деятельности службы.
Об этом сообщает сайт КМ.