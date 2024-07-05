В МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ СБОРЫ С ВНЕШТАТНЫМИ РАСЧЕТАМИ ЗУ-23-2
Новости Пятница, 05 июля 2024 14:36
Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2024 год и в целях повышения полевой выучки и навыков по специальности на полигоне «Цабал» проводились сборы с внештатными расчетами ЗУ-23-2 воинских частей ВС РА.
По словам руководителя учений полковника Александра Бабанова «в ходе сбора военнослужащие изучили устройство, назначение и порядок применения ЗУ-23-2, а также получили практические навыки в проведении боевых стрельб».
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