В МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ СБОРЫ С ВНЕШТАТНЫМИ РАСЧЕТАМИ ЗУ-23-2

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2024 год и в целях повышения полевой выучки и навыков по специальности на полигоне «Цабал» проводились сборы с внештатными расчетами ЗУ-23-2 воинских частей ВС РА.