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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА.

Новости Пятница, 05 июля 2024 14:38
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НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА.

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. В с. Лашкиндар сотрудники уголовного розыска Очамчырского райотдела в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий остановили автомобиль «Honda fit» под управлением Роган-Оглы Камыгу Мирановича, 1993 г.р., проживающего в г. Сухум. В результате осмотра автотранспортного средства сотрудники милиции изъяли медицинский шприц с жидкостью. Как установлено экспертами, подготовленный для инъекции раствор является наркотическим средством «мефедрон».

По факту незаконного приобретения, хранения наркотического средства в отношении гражданина Роган-Оглы возбуждено уголовное дело, последний на время предварительного следствия отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит группа дознания Очамчырского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 05 июля 2024 14:40

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