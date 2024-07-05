НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА.
Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. В с. Лашкиндар сотрудники уголовного розыска Очамчырского райотдела в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий остановили автомобиль «Honda fit» под управлением Роган-Оглы Камыгу Мирановича, 1993 г.р., проживающего в г. Сухум. В результате осмотра автотранспортного средства сотрудники милиции изъяли медицинский шприц с жидкостью. Как установлено экспертами, подготовленный для инъекции раствор является наркотическим средством «мефедрон».
По факту незаконного приобретения, хранения наркотического средства в отношении гражданина Роган-Оглы возбуждено уголовное дело, последний на время предварительного следствия отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит группа дознания Очамчырского РОВД.
Об этом сообщает сайт МВД.
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