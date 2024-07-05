Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Обвинение в неправомерном завладении автотранспортным средством предъявлено жителю с. Лыхны Джугелия Гули Львовичу, 1993 г.р. Обвиняемый, согласно материалам расследования, совершил угон автомобиля ГАЗ-2752 «Соболь», припаркованного по ул. Гагрское шассе в г. Гудаута у магазина «Магнит», после чего с места преступления скрылся.

Принятыми оперативно-розыскными мерами последний был задержан сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району. Автомобиль обнаружен на просёлочной дороге в с. Лыхны и после окончания оперативно-следственных мероприятий будет возвращен владельцу.

На период проведения предварительного расследования гражданин Джугелия ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по ч. 1. ст. 163 УК РА проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.