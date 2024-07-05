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Абхазия Информ

КОМАНДА ПСО ГОРОДА ГАГРА СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Новости Пятница, 05 июля 2024 14:52
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КОМАНДА ПСО ГОРОДА ГАГРА СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 5 июля 2024. Абхазия-Информ. Завершился чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу, посвященный 18-летию образования спасательного ведомства страны. Первенство проводилось в течение месяца, в нем приняли участие команды из всех районных подразделений республики, а также центрального аппарата министерства.

После группового турнира состоялись финальные игры. В матче за 3 место встретились футболисты центрального аппарата и ПСЧ Гудауты. Игра выдалась насыщенной по числу забитых голов. Победу одержала команда центрального аппарата со счетом 8:1.

Первое место в турнире разыграли между собой футболисты ПСО городов Гагра и Сухум.

Игра шла на равных, обе команды проявили упорное желание стать победителем первенства, однако в основное время игры победителя выявить не удалось. Матч завершился нулевой ничьей.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. В итоге победителем чемпионата стало ПСО города Гагра.

По результатам турнира лучшим вратарем назван Ренат Анкваб из Гагры, лучшим нападающим – Вячеслав Ханагуа из столичного ПСО, лучшим бомбардиром – Астамур Кварчия ПСО Сухум, лучший защитник – Ираклий Церетели из центрального аппарата министрества.

Лучшим игроком чемпионата стал Мурат Джопуа представляющий столичное ПСО.

Министр Лев Квициния отметил достойную игру всех участников и личностные качества футболистов, проявленные в честной спортивной борьбе.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 05 июля 2024 14:53

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