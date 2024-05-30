 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГОСКОМИТЕТ РАЗЫГРАЕТ ПЯТЬ ПУТЕВОК ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА 10 ДНЕЙ НА ИГРЫ СТРАН БРИКС

Новости Четверг, 30 мая 2024 18:28
Оцените материал
(0 голосов)
ГОСКОМИТЕТ РАЗЫГРАЕТ ПЯТЬ ПУТЕВОК ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА 10 ДНЕЙ НА ИГРЫ СТРАН БРИКС

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Среди болельщиков, которые купят билеты на матч Кубка Абхазии между командами «Нарт» и «Рица», будут разыграны уникальные призы – пять путевок на 10 дней на Игры стран БРИКС, которые пройдут в июне в Казани.

Для участия в розыгрыше необходимо приобрести билет на матч, стоимостью 100 рублей, который пройдет 1 июня на сухумском стадионе «Динамо». Затем, опустить отрывную часть билета в барабан для розыгрыша, а основную часть оставить себе для последующей идентификации.

В перерыве матча будет проведен розыгрыш, в котором выявят ПЯТЬ счастливых обладателей путевок. Причем победители получат не только билеты на соревнования, в которых примут участие наши спортсмены, организаторы возьмут на себя расходы по проживанию и проезду.

Билеты будут продаваться в кассе стадиона в день матча. Принять участие в розыгрыше могут люди старше 18 лет.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 мая 2024 18:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «МЕТАДОН» В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ИЗМЕНЕНО НАЗВАНИЕ ГОСКОМИТЕТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.