ГОСКОМИТЕТ РАЗЫГРАЕТ ПЯТЬ ПУТЕВОК ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА 10 ДНЕЙ НА ИГРЫ СТРАН БРИКС

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Среди болельщиков, которые купят билеты на матч Кубка Абхазии между командами «Нарт» и «Рица», будут разыграны уникальные призы – пять путевок на 10 дней на Игры стран БРИКС, которые пройдут в июне в Казани.