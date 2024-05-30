ГОСКОМИТЕТ РАЗЫГРАЕТ ПЯТЬ ПУТЕВОК ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА 10 ДНЕЙ НА ИГРЫ СТРАН БРИКС

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. Среди болельщиков, которые купят билеты на матч Кубка Абхазии между командами «Нарт» и «Рица», будут разыграны уникальные призы – пять путевок на 10 дней на Игры стран БРИКС, которые пройдут в июне в Казани.
Для участия в розыгрыше необходимо приобрести билет на матч, стоимостью 100 рублей, который пройдет 1 июня на сухумском стадионе «Динамо». Затем, опустить отрывную часть билета в барабан для розыгрыша, а основную часть оставить себе для последующей идентификации.
В перерыве матча будет проведен розыгрыш, в котором выявят ПЯТЬ счастливых обладателей путевок. Причем победители получат не только билеты на соревнования, в которых примут участие наши спортсмены, организаторы возьмут на себя расходы по проживанию и проезду.
Билеты будут продаваться в кассе стадиона в день матча. Принять участие в розыгрыше могут люди старше 18 лет.