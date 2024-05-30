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Абхазия Информ

ИЗМЕНЕНО НАЗВАНИЕ ГОСКОМИТЕТА

Новости Четверг, 30 мая 2024 18:32
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Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. В связи с созданием Министерства энергетики и транспорта, изменено название Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, энергетическому и техническому надзору, на Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Вопросы, касающиеся энергетического надзора, переходят в ведение Министерства энергетики и транспорта.

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