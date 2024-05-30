ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. На заседание КМ принято постановление об организации и проведении медико-социальной экспертизы. Медико-социальная экспертиза в Абхазии сегодня осуществляется созданным более года назад «Республиканским центром медико-социальной экспертизы» в целях определения степени утраты трудоспособности, причины и группы инвалидности, сроков, времени наступления инвалидности, определения условий и видов труда, работ для инвалидов и доступных им профессий.