ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Новости Четверг, 30 мая 2024 19:04
Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. На заседание КМ принято постановление об организации и проведении медико-социальной экспертизы. Медико-социальная экспертиза в Абхазии сегодня осуществляется созданным более года назад «Республиканским центром медико-социальной экспертизы» в целях определения степени утраты трудоспособности, причины и группы инвалидности, сроков, времени наступления инвалидности, определения условий и видов труда, работ для инвалидов и доступных им профессий.
По словам руководителя центра Тамаза Цахнакия, в своей работе они руководствуются временным порядком освидетельствования. В 2023 году освидетельствование прошли 173 человека, при этом, некоторые заявления лежали три года без реагирования. В 2024 году освидетельствование прошли еще 62 человека, хотя заявлений было больше, в основном – это ветераны Отечественной войны народа Абхазии.
«В связи с ужесточением критериев оценки состояния обратившихся в центр, акцент делается на лечении и его эффективности. Именно от этого и зависит присвоение группы инвалидности», – подчеркнул Цахнакия.
Он сообщил, что медкомиссии работают врачи разных специальностей, проводятся выездные комиссии, а также заявителей посещают на дому. Создана электронная база обращающихся за медико-социальной экспертизой.
Также представлен новый перечень заболеваний для присвоения группы инвалидности, в том числе и бессрочной.
«Есть люди, незаконно получившие I и II группы инвалидности, но при этом активно работающие. Поэтому нужно навести в этой сфере порядок: мы платим деньги тем, кому не должны платить! Есть все основания для переосвидетельствования таких людей. Выдача липовых документов на инвалидность приводит к большим госрасходам, это нужно остановить!» – считает премьер-министр Александр Анкваб.
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