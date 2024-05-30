 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Новости Четверг, 30 мая 2024 19:04
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сухум. 30 мая 2024. Абхазия-Информ. На заседание КМ принято постановление об организации и проведении медико-социальной экспертизы. Медико-социальная экспертиза в Абхазии сегодня осуществляется созданным более года назад «Республиканским центром медико-социальной экспертизы» в целях определения степени утраты трудоспособности, причины и группы инвалидности, сроков, времени наступления инвалидности, определения условий и видов труда, работ для инвалидов и доступных им профессий.

По словам руководителя центра Тамаза Цахнакия, в своей работе они руководствуются временным порядком освидетельствования. В 2023 году освидетельствование прошли 173 человека, при этом, некоторые заявления лежали три года без реагирования. В 2024 году освидетельствование прошли еще 62 человека, хотя заявлений было больше, в основном – это ветераны Отечественной войны народа Абхазии.

«В связи с ужесточением критериев оценки состояния обратившихся в центр, акцент делается на лечении и его эффективности. Именно от этого и зависит присвоение группы инвалидности», – подчеркнул Цахнакия.

Он сообщил, что медкомиссии работают врачи разных специальностей, проводятся выездные комиссии, а также заявителей посещают на дому. Создана электронная база обращающихся за медико-социальной экспертизой.

Также представлен новый перечень заболеваний для присвоения группы инвалидности, в том числе и бессрочной.

«Есть люди, незаконно получившие I и II группы инвалидности, но при этом активно работающие. Поэтому нужно навести в этой сфере порядок: мы платим деньги тем, кому не должны платить! Есть все основания для переосвидетельствования таких людей. Выдача липовых документов на инвалидность приводит к большим госрасходам, это нужно остановить!» – считает премьер-министр Александр Анкваб.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 30 мая 2024 20:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗМЕНЕНО НАЗВАНИЕ ГОСКОМИТЕТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.