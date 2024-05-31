СОВЕЩАНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания 30 мая провел расширенное совещание с участием руководства Администрации президента, правительства и глав администраций городов и районов Абхазии.

На повестке были вопросы, касающиеся текущей ситуации в энергетической отрасли, меры по покрытию дефицита электроэнергии, ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на 2023-2025 гг., ход реализации программы развития сельского хозяйства за 2024 год, а также реализация государственной целевой программы «Жилище».

Открывая совещание, глава государства обозначил особую важность развития энергетической отрасли страны. «Мы должны приложить максимум усилий для обеспечения энергетической безопасности страны», – отметил президент.

На сегодняшний день в лидерах по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию Гагрский, Сухумский и Галский районы.

Президент указал на необходимость исправления ситуации в других районах республики.

На совещании президент был проинформирован об исполнении его поручений по ряду экономических вопросов.

Детальные отчеты о данных бюджетных показателей, о подготовке районов к курортному сезону, развитию сельского хозяйства представили главы администраций городов и районов.

По итогам встречи глава государства дал правительству ряд конкретных поручений.