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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 31 мая 2024 17:03
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. В парламентском Комитете по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялось обсуждение проекта Градостроительного и строительного Кодекса Республики Абхазия, принятого во втором чтении 2 марта 2017 г.

Градостроительное и строительное законодательство Республики Абхазия определяет правовые основы, принципы градостроительной и строительной деятельности, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также права и обязанности физических или юридических лиц в области градостроительной и строительной деятельности.

Члены комитета приняли решение предложить Парламенту рассмотреть данный вопрос на заседании сессии Народного Собрания для принятия его в третьем чтении.

Отметим, что Постановлением Парламента от 2 марта 2017 года было принято решение рассмотреть данный законопроект в четырех чтениях.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2024 17:05

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