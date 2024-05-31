ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ . В парламентском Комитете по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялось обсуждение проекта Градостроительного и строительного Кодекса Республики Абхазия, принятого во втором чтении 2 марта 2017 г.

Градостроительное и строительное законодательство Республики Абхазия определяет правовые основы, принципы градостроительной и строительной деятельности, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также права и обязанности физических или юридических лиц в области градостроительной и строительной деятельности.

Члены комитета приняли решение предложить Парламенту рассмотреть данный вопрос на заседании сессии Народного Собрания для принятия его в третьем чтении.

Отметим, что Постановлением Парламента от 2 марта 2017 года было принято решение рассмотреть данный законопроект в четырех чтениях.