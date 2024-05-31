ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ . Состоялось очередное заседание весенней сессии Народного Собрания Абхазии. Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы:

«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2023 год».

«Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2023 год».

«Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2023 года».

«Об исполнении бюджета Фонд обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2023 год».

«Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2023 год».

«Об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазии за 2023 год».

«О внесении изменений в Воздушный кодекс Республики Абхазия».

Рассмотрены и приняты в первом чтении законопроекты:

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия».

Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания:

«О годовом отчете Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2023 г.».

«Об отклонении проекта № 939-VI Закона Республики Абхазия «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Ант-Вест» земельного участка площадью 1,5 га в пос. Цандрыпш Гагрского района».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Восход» земельного участка площадью 2,65 га в с. Бабышира Гулрыпшского района для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Бригантина 2023» земельного участка площадью 1,8 га в г. Пицунда для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,06 га в п. Гулрыпш ул. Солнечная из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Рассмотрены, но в результате голосования не были приняты законопроекты:

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия».

«О государственных закупках».