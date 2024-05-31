КОМАНДА ИЗ ГАГРЫ – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ . Команда из Гагры стала победителем чемпионата Абхазии по волейболу среди мужских команд. В финале они обыграли сухумских волейболистов со счетом 3:1. Третье место заняла команда из Ачандары, которая обыграла команду Пограничного управления ФСБ России в Абхазии со счетом 3:1.

В торжественной церемонии награждения приняли участие: заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария и президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба.

Лучшим нападающим турнира стал Тимур Исмоилов (Гагра), связующим – Аслан Капба (Гагра), защитником – Инал Чамагуа (Ачандара), блокирующим – Дамей Хагба (Сухум).

Команды были награждены денежными призами (общий призовой фонд – 150 000 рублей).

Чемпионат проходил с 6 апреля в городах и районах Абхазии. В нем принимали участие следующие команды: «РДЮСШ», «Гагра», «Агудзера», «Сухум», «Ачандара», «Очамчыра», «Пицунда», «Спартак» и команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.