МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПЕРЕНОСЯТСЯ НА 3-4 ИЮНЯ
Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. В связи с погодными условиями, мероприятия ко Дню защиты детей, подготовленные Администрацией города Сухум, переносятся на 3-4 июня.
1 июня в Сухуме, с 11:00 до 12:00, Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями проводит развлекательное мероприятие с участием аниматоров для детей с ограниченными возможностями здоровья (парк напротив Администрации президента).
1 июня с 16:30 до 23:00 в ресторане быстрого питания «Абургер» (пр-т Леона, 1) будет проходить благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель». Акция проводится КБФ «Ашана».
Об этом сообщает сайт столицы.
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