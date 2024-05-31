ПУТИН ОДОБРИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИИ С АБХАЗИЕЙ ПО ВОЕННОЙ БАЗЕ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ . МОСКВА, РИА Новости . Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Протокола между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 2010 года», – говорится в документе.

Путин поручил Минобороны РФ с участием МИД РФ провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол.