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Абхазия Информ

ПУТИН ОДОБРИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИИ С АБХАЗИЕЙ ПО ВОЕННОЙ БАЗЕ

Новости Пятница, 31 мая 2024 17:16
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ПУТИН ОДОБРИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИИ С АБХАЗИЕЙ ПО ВОЕННОЙ БАЗЕ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. МОСКВА, РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Протокола между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 2010 года», – говорится в документе.

Путин поручил Минобороны РФ с участием МИД РФ провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2024 17:18

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