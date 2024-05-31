БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА-СУРДОЛОГА В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. При содействии Министерства здравоохранения врач оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков проводит консультации в районах республики. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с врачом во время его работы в Гагре.
Павел Казаков рассказал министру, что консультацию могут получить как взрослые, так и дети с 3-х лет. Осмотр проводится в мобильном диагностическом центре.
С сегодняшнего дня, по 31 мая включительно, мобильный комплекс будет расположен в Гудауте на территории Центральной районной больницы. Время приема с 10:00 до 18:30.
О дальнейшем передвижении центра Минздрав сообщит заблаговременно.
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