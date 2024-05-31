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Абхазия Информ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА-СУРДОЛОГА В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 31 мая 2024 17:20
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА-СУРДОЛОГА В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. При содействии Министерства здравоохранения врач оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков проводит консультации в районах республики. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с врачом во время его работы в Гагре.

Павел Казаков рассказал министру, что консультацию могут получить как взрослые, так и дети с 3-х лет. Осмотр проводится в мобильном диагностическом центре.

С сегодняшнего дня, по 31 мая включительно, мобильный комплекс будет расположен в Гудауте на территории Центральной районной больницы. Время приема с 10:00 до 18:30.

О дальнейшем передвижении центра Минздрав сообщит заблаговременно.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2024 17:46

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