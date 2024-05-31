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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ ЗА 2023 ГОД

Новости Пятница, 31 мая 2024 17:35
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ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ ЗА 2023 ГОД

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении закон «Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год». Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Исполнение основных показателей консолидированного государственного бюджета за 2023 год составило:

по доходам – 15 млрд 380 млн 104,5 тыс. рублей,

по расходам – 16 млрд 158 млн 673,9 тыс. рублей,

дефицит – 778 569,4 тыс. рублей.

«В 2023 году поступления в доход государственного бюджета превысили прогнозные показатели на 1 млрд 602 млн 153,4 тыс. рублей. Весь объем превышения доходов в 2023 году определен исключительно поступлением собственных доходов», – отметил Делба.

Собственные доходы государственного бюджета республики за 2023 год составили 9 млрд 823 млн 845,8 тыс. рублей.

Объем российской финансовой помощи в 2023 году составил 5 млрд 556 млн 258,7 тыс. рублей или 36,1% по отношению к общим доходам государственного бюджета.

«В 2022 году аналогичный показатель определялся на уровне 41,5%. Уменьшение доли российской финансовой помощи обусловлено ростом поступлений собственных доходов госбюджета», – отметил Делба.

Исполнение основных показателей республиканского бюджета за 2023 год составило:

по доходам – 11 млрд 624 млн 310,2 тыс. рублей,

по расходам – 12 млрд 434 млн 158 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты в объеме 1 млрд 945 млн 888,1 тыс. рублей.,

дефицит – 1809 млн 847,8 тыс. рублей.

Собственные доходы республиканского бюджета за минувший год составили 6 млрд 68 млн 51,5 тыс. рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2024 17:37

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