УТВЕРЖДЕНЫ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ЗА 2023 ГОД ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ АБХАЗИИ
Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. Парламент утвердил отчеты об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов Абхазии за 2023 год. Речь идет о Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования, Государственном внебюджетном фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Фонде социального страхования и охраны труда, фонда репатриации и Дорожном фонде.
Доходы Пенсионного Фонда за минувший год составили 1 млрд 450 млн 993,7 тыс. рублей, расходы – 1 млрд 327 млн 289,5 рублей.
Доходы Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. – 201 млн 161,4 тыс. руб., расходы – 198 млн 806,0 тыс. руб.
Доходы Фонда социального страхования и охраны труда – 179 млн 644,6 тыс. руб., расходы – 163 млн 375,9 тыс. руб.
Доходы Фонда обязательного медицинского страхования – 59 млн 608,0 тыс. руб., расходы – 59 млн 608,0 тыс. руб..
Доходы Фонда репатриации – 249 млн 636,6 тыс. руб., расходы – 296 247,5 тыс. руб.
Доходы Дорожного фонда – 126 млн 733,3 тыс. руб., расходы – 104 млн 386,4 тыс. руб.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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