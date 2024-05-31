ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«Существует острая необходимость в упорядочивании и прозрачности вопросов, связанных с учетом лиц, принятых в гражданство или восстановленных в гражданстве Республики Абхазия», – сказал депутат Дмитрий Маршания, представляя законопроект.

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Республики Абхазия». Все депутаты проголосовали единогласно.

Изменения, вносимые в статью 13, регламентируют прием в гражданство Абхазии в общем порядке.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с заявлением о приеме в гражданство в общем порядке, законопроектом предусмотрено увеличение срока проживания со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство до 25 лет непрерывно или данные лица должны проживать на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года непрерывно в течение десяти лет.

Проектом закона предусматривается порядок приема в гражданство Республики Абхазия для лиц, являющихся потомками черкесов (адыгов), определение принадлежности которых устанавливается президентом.

Устанавливается право и соответствующие условия для приобретения гражданства Республики Абхазия достигшим совершеннолетия недееспособным иностранным гражданином или лицом без гражданства, над которым установлена опека иностранного гражданина или лица без гражданства, приобретающего гражданство Республики Абхазия.

Проектом закона вносится дополнение в виде статьи 131 «Клятва гражданина Республики Абхазия».

Прием в гражданство Республики Абхазия, установленный статьей 14 действующего закона, также подлежит изменению, в частности:

Законопроектом устанавливается квота приема в гражданство в упрощенном порядке – не более 30 человек в год для лиц, имеющих особые заслуги перед Абхазией и человечеством, либо обладающих профессией или квалификацией, представляющей интерес для республики.

Дополняется перечень оснований для отклонения заявлений о приеме в гражданство и восстановлении в гражданстве РА. Отклоняются заявления, поданные лицами, которые планировали, подготовили, развязали войну против Республики Абхазия, а также состояли в вооруженных формированиях (подразделениях), военной полиции, правоохранительных органах и иных структурах Республики Грузия во время оккупации Республики Абхазия Грузией в период с 14 августа 1992 г. по 30 сентября 1993 г. или оказывали иное содействие оккупационному режиму Грузии в указанный период, участвовали в военных действиях, специальных военных операциях, направленных против Абхазии, получили запрет на въезд в республику в соответствии с законодательством РА, а также являются членами семьи и близкими родственниками, указанных выше лиц. Близкими родственниками признаются: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки».

Важной новеллой законопроекта является введение Государственного реестра персонального учета лиц, принятых в гражданство Республики Абхазия, порядок формирования и ведение которого будет определятся Президентом Республики Абхазия.

Законопроектом также предлагается обязательность опубликования указов и распоряжений Президента по вопросам гражданства.

Об этом сообщает Апсныпресс.