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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦЫ

Новости Пятница, 31 мая 2024 19:02
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦЫ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. 28-29 мая 2024 года в Сухуме состоялась Седьмая встреча Комиссии Республики Абхазия и Делегации Российской Федерации по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Стороны обсудили различные аспекты международно-правового оформления государственной границы между двумя странами. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и конструктивного диалога.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2024 19:04

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