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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ

Новости Пятница, 31 мая 2024 19:04
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В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял представителей Центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Во встрече приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр внутренних дел Роберт Киут, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба.

На встрече обсуждался вопрос текущей реализации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Абхазии от 23 октября 2020 года.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2024 19:05

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