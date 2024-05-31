В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ

На встрече обсуждался вопрос текущей реализации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Абхазии от 23 октября 2020 года.