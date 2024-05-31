В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ
Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял представителей Центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Во встрече приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр внутренних дел Роберт Киут, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба.
На встрече обсуждался вопрос текущей реализации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Абхазии от 23 октября 2020 года.
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