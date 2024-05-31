1 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

10:00 – Сбор всех участников весёлых стартов на центральной набережной (перед СШ №2).

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ . Администрация Очамчырского района подготовила обширные развлекательные мероприятия для юных жителей и гостей города.

12:00 – Для всех учащихся школ Очамчырского района и детей, на берегу прогулочный катер будет совершать рейсы.

16:00-17:00 – В парковой зоне мастер-класс по стрельбе из лука.

17:00-20:30 – Развлекательно-анимационная программа в парке (за администрацией).

Также для всех юных жителей города и района будут проводится различные мастер-классы: лепка из пластилина, рисунки на асфальте и др. Победителей ждут призы.

В течении всего праздника, всех юных гостей будут бесплатно угощать сладкими сюрпризами.

Завершится мероприятие праздничным фейерверком.​