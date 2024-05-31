ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ БАНКА АБХАЗИИ ЗА 2023 ГОД

Совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций увеличился на 14,5%. Валюта сводного баланса кредитных организаций за 2023 год выросла на 2,2 млрд руб. и составила 19,5 млрд руб.

На долю иностранного капитала в совокупном оплаченном уставном капитале кредитных организаций приходилось 14,6% (82,5 млн руб.).

Валюта сводного баланса (активы) кредитных организаций за 2023 год увеличилась на 12,5% или 2,2 млрд руб. и на 1 января 2024 года составила 19,5 млрд руб. Наибольший удельный вес по объему валюты баланса (34,2%) среди кредитных организаций республики приходился на Сбербанк Абхазии.

На 1 января 2024 года доля собственных средств в пассиве сводного баланса кредитных организаций составила 6,9% или 1 340,9 млн руб. Доля привлеченных средств в пассиве кредитных организаций составила 68,0%. За 2023 год величина привлеченных кредитными организациями средств возросла на 22,3% или 2 420,4 млн руб. и на конец 2023 года составила 13 274,7 млн руб., в том числе 5 465,4 млн руб. - средства, привлеченные Сбербанком Абхазии.

В 2023 году кредитными организациями было привлечено 1 160 срочных депозитов, в результате чего совокупная сумма депозитов физических лиц (вкладов населения) выросла на 719,1 млн руб. и на 1 января 2024 составила 3,3 млрд руб. Средневзвешенная процентная ставка по депозитам физических лиц в 2023 году составила 9,6%, тогда как в 2022 году она составляла 11,4%.

В 2023 году наблюдался активный процесс кредитования субъектов экономики и населения страны – было выдано 13 404 кредитов на общую сумму 5,8 млрд руб., в т. ч. физическим лицам – 12 743 кредита на сумму 2,4 млрд рублей, юридическим лицам – 321 кредита на сумму 2,5 млрд руб., индивидуальным предпринимателям – 340 кредитов на сумму 0,9 млрд руб. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам за 2023 год составила 21,4% годовых, тогда как в 2022 году указанный показатель составлял 22,9%.

За 2023 год совокупный кредитный портфель кредитных организаций вырос на 421,9 млн руб. и на 1 января 2024 года составил 6,2 млрд руб.

На кредиты, предоставленные юридическим лицам, на 1 января 2024 года приходилось 40,8% от совокупного кредитного портфеля кредитных организаций. Их величина на отчетную дату составила 2,5 млрд руб.

Величина кредитов, числящихся за физическими лицами (потребительские кредиты) на 1 января 2024 года, составила 2,5 млрд руб., что на 377,1 млн руб. или 17,7 % больше аналогичного показателя на начало 2023 года.

Совокупная сумма кредитов, полученных индивидуальными предпринимателями на 1 января 2024 года, составила 921,6 млн рублей, что на 128,7 млн руб. или 16,2% больше, чем на 1 января 2023 года.

Оборот налично-денежных средств через кассы банковской системы Абхазии, включая обороты в рублях PФ, долларах CША и евро, в рублевом эквиваленте, по сравнению с 2022 годом увеличился на 14,5% или 14,9 млрд руб., составив в сумме за 2023 год 118,4 млрд руб. За 2023 год в кассы банковской системы республики поступило наличных денежных средств в рублевом эквиваленте на общую сумму 65,7 млрд руб., выдано -52,7 млн руб. Основная доля в структуре налично-денежного оборота за 2023 год приходилась на обороты в рублях РФ – 97,1%.

3а 2023 год из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья через системы денежных переводов было переведено 13 млрд 393,4 млн руб., что на 15,5% или 1 млрд 801,2 млн руб. больше, чем за 2022 год.

Наибольший удельный вес в структуре денежных переводов из страны приходился на долю переводов в РФ – 70,1% (9 млрд 393,7 млн руб.). Совокупная доля переводов в страны Средней Азии за 2023 год составила 16,1% или 2 млрд 160,7 млн руб., в том числе в Узбекистан – 12,6% или 1 млрд 683,5 млн руб., Таджикистан – 3,4% или 458,1 млн руб. Денежные переводы в Турцию составили 1 млрд 519,3 млн руб. или 11,3% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета.

Количество активных карт AПPA, выпущенных кредитными организациями, действующими на территории республики на 1 января 2024 года, составило 88 155.

B структуре активных карт АПРА наибольший удельный вес занимали пенсионные карты, их доля на 1 января 2024 года составила 52,6%. На долю зарплатных карт приходится 32,7%, а на долю прочих карт физических лиц – 14,7%.

Платежная инфраструктура НПС РА в 2023 году значительно расширилась. За отчетный год было установлено 645 терминальных устройств. Эквайринговая сеть НПC PA на январь 2024 года представлена 4 500 терминальными устройствами.

Общий объем транзакций в НПС РА за 2023 год по сравнению с предыдущим годом увеличился на 4,6 млрд руб. или 15,2% и составил 34,8 млрд руб. В структуре транзакций за 2023 год доля карт АПРА составила 40,6% от общего объема операций в НПС РА, а карт МПС – 59,4%, в том числе карт «Мир» – 33,4% (в 2022 году – 22,2%).

Совокупный объем безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях республики с помощью банковских карт в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 32,8% и составил 12,6 млрд руб. За 2023 год картами МІІС в эквайринговой сети НПС PA оплачено товаров и услуг на сумму 762,6 млн руб., в том числе картами «Мир» – 6 147,7 млн руб. Объем безналичных операций по оплате товаров и услуг картами АПРА за отчетный год по сравнению с прошлым годом увеличился на 26,0% и составил 789,2 млн рyб.

Держателями карт российских банков-эмитентов в 2023 году – партнеров АО «НСПК» – посредством мобильных приложений, wеb-сайтов банков и т. д. на карты AПРА World было переведено 251,3 млн руб., что на 73,9% превышает соответствующий показатель за 2022 год (в 2022 году – 144,5 млн руб.).

Объем операций пополнения карт АПРА через сервис СОNТАСТ в 2023 году по сравнению с прошлым годом увеличился на 64,7% и составил 49,4 млн руб.

В 2023 году общий объем транзакций по картам АПРА в эквайринговой сети «МИР» увеличился на 40,4% и составил 117,6 млн руб.

Финансовый результат деятельности 6 из 13 действующих кредитных организаций республики за 2023 год оказался положительным – прибыль на общую сумму 179,7 млн руб. Совокупный убыток остальных кредитных организаций, завершивших отчетный год с отрицательным финансовым результатом, составил 15,2 млн руб. Таким образом, сводный финансовый результат кредитных организаций за 2023 год оказался положительным в размере 164,5 млн pуб., что в 2,1 раза или на 86,6 млн руб. больше аналогичного показателя за 2022 год.

Об этом сообщает Апсныпресс.