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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Пятница, 31 мая 2024 19:52
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 31 мая 2024. Абхазия-Информ. В канун Международного дня защиты детей Президент Республики Абхазия посетил Калдахуарскую школу-интернат и Сухумский лицей-интернат.

Аслан Бжания поздравил учащихся с праздником и пожелал успехов в учебе.

«Забота о каждом ребенке, защита его прав – один из главных приоритетов для каждой страны. Дети – это наше наследие и залог будущего, и именно мы, взрослые, несём ответственность за то, какими людьми они станут и в каком мире им предстоит жить», – сказал президент.

Глава государства также подчеркнул особую роль и заслуги педагогов в воспитании достойного молодого поколения страны.

«Ваш труд неоценим, от вас зависит то, каким будет будущее нашей Апсны. Вы закладываете основы для будущих юристов, врачей, инженеров, профессионалов в своем деле», – добавил он.

Были организованы праздничные музыкальные выступления, сопровождавшиеся национальными танцами и песнями учеников школ.

Президент осмотрел выставки детских работ в картинных галереях, пообщался с юными художниками и посетил спортивные мероприятия с участием школьников.

Глава государства подарил учебным заведениям многофункциональные мультимедийные системы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2024 19:53

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