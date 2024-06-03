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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Новости Понедельник, 03 июня 2024 13:52
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НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Автомат системы «Калашникова» калибра 7,62мм, а также боеприпасы различного калибра обнаружены и изъяты у жителя поселка Бзыпта Гагрского района Прокопенко Максима Александровича, 1988 г.р. в результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками ОУР и ОМ пос. Бзыпта УВД по Гагрскому району.

Согласно экспертной справке вышеуказанный автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

В отношении гражданина Прокопенко органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 13:53

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