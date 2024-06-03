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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ РОЗЫГРЫШ СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПЯТИ ПУТЕВОК НА ИГРЫ СТРАН БРИКС

Новости Понедельник, 03 июня 2024 13:53
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ РОЗЫГРЫШ СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПЯТИ ПУТЕВОК НА ИГРЫ СТРАН БРИКС

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. На матче Кубка Абхазии по футболу среди болельщиков был проведен розыгрыш пяти путевок на международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные Игры стран Брикс».

Напомним, что для участия в розыгрыше необходимо было приобрести билет, стоимостью 100 рублей, опустить отрывную часть билета в барабан для розыгрыша, а основную часть оставить себе для последующей идентификации.

Счастливчиков определяли в перерыве матча при помощи лототрона. Отрывную часть билета с уникальными номерами из барабана доставали абхазские спортсмены, которые представят Абхазию на Играх БРИКС: Инал Гаделия (дзюдо), Сандро Харазия (баскетбол), Асхат Аршба(футбольное двоеборье), Денис Саманба (легкая атлетика) и Ренат Карчава (настольный теннис).

Победители розыгрыша в качестве болельщиков на 10 дней отправятся с национальной командой Абхазии на Игры БРИКС, которые пройдут в июне в Казани.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 13:57

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