АЛЕКСАНДР ЛОМИЯ И ГЕОРГИЙ КЕТИЯ УЧАСТВУЮТ В ПЕРВОМ СЛЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МОСКВЕ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ . Александр Ломия и Георгий Кетия вместе с сопровождающим Саидом Куланба участвуют в Первом Слете Международной ассоциации детских организаций, который проходит в рамках Международного фестиваля Движения Первых.

В первый день слета представители Абхазии и Франции, Италии, Бразилии и Перу, Сербии и Беларуси, Монголии и Казахстана, Габона и Уганды, Ирака и Ливана, и нескольких десятков других стран посетили МГИМО.

В стенах легендарного университета прошла дискуссионная сессия, в которой приняли участие: генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниил Бисслингер, проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО Станислав Суровцев, проректор по работе со студентами РУДН Михаил Кацарский, заместитель начальника управления образования и науки Россотрудничества Анастасия Хохлова, начальник отдела международного молодежного сотрудничества и туризма Минобрнауки России Артем Фомин.

Участники дискуссии говорили о развитии международного сотрудничества и возможностях, которые позволяют иностранцам получать образование в ведущих российских вузах и реализовывать свой потенциал в социальном, академическом и научном пространстве России

Участники Слета посетили тематическую фотовыставку, а еще подарили книги библиотеке МГИМО.