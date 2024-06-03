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Абхазия Информ

АМИНА АНШБА И АНАСТАСИЯ ДЕТЮК ВЫИГРАЛИ МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА ПАРНОГО «РОЛАН ГАРРОС»

Новости Понедельник, 03 июня 2024 13:57
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АМИНА АНШБА И АНАСТАСИЯ ДЕТЮК ВЫИГРАЛИ МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА ПАРНОГО «РОЛАН ГАРРОС»

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк обыграли румынок Ану Богдан и Жаклин Кристиан   со счетом 7/6(4), 6/2 в матче первого круга парного «Ролан Гаррос», попав в основу как запасная команда после того, как итальянки Элизабетта Коччиаретто и Мартина Тревизан снялись с соревнований.

Матч продолжался 1 час 50 минут.

В следующем круге Аншба и Детюк сыграют с украинкой Людмилой Киченок и латвийкой Еленой Остапенко.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 13:58

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