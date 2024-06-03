АМИНА АНШБА И АНАСТАСИЯ ДЕТЮК ВЫИГРАЛИ МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА ПАРНОГО «РОЛАН ГАРРОС»

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк обыграли румынок Ану Богдан и Жаклин Кристиан со счетом 7/6(4), 6/2 в матче первого круга парного «Ролан Гаррос», попав в основу как запасная команда после того, как итальянки Элизабетта Коччиаретто и Мартина Тревизан снялись с соревнований.