СТАРТОВАЛ КОНКУРС ЛЕГЕНД О РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Чтобы стать участником литературного конкурса необходимо ознакомиться с Положением о конкурсе на сайте конкурса, выбрать место действия для легенды из Реестра объектов, создать легенду в прозе по творческому заданию, разместить текст в ВК с хештегами в соответствии с условиями конкурса, написать ВКонтакте в группу «Это моя земля», отправить ссылку в сообщения группы, пройти модерацию, получить награду, в сообщении указать контакты автора, оформить заявку на конкурс, лицензию, разрешение на обработку персональных данных.

Работы принимаются до 30 сентября 2024 года ссылкой на статью в профиле автора ВКонтакте с хештегами #itsmyland, #имяавтора@itsmyland, #абхазияэтомояземля@itsmyland

Каждая легенда должна иллюстрировать одну из традиционных ценностей. Статья на конкурс должна сопровождаться хештегом #настоящиеценностибудущего, а также названием одной или несколькими из 13 ценностей: #вера #благо #красота #мудрость #мастерство #состоятельность #знание #развитие #справедливость #род #семья #природа #человечность

Автор проекта: Виктория Григорян.

Продюсер: Андрей Сулейков.