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Абхазия Информ

В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

Новости Понедельник, 03 июня 2024 14:04
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В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и связанный с ним проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

Законопроект «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Данный проект закона, по мнению его авторов, обеспечит эффективную реализацию мероприятий, направленных на предупреждение, снижение и ликвидацию инфекционных заболеваний путем проведения профилактических прививок.

«Защита населения от массовых инфекционных заболеваний является одной из актуальных проблем во всем мире. Важнейшим средством предупреждения случаев инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика. Осуществление иммунопрофилактики инфекционных заболеваний затрагивает вопросы прав человека, государственной политики, ответственности и нуждается в правовом регулировании», – отмечается в пояснительной записке законопроекту.

Предпосылками к формированию нормативной базы в сфере иммунопрофилактики выступают объективные причины, связанные с увеличением числа случаев заболеваемости инфекционными болезнями.

Законопроект устанавливает организационные основы деятельности в области иммунопрофилактики:

утверждение Кабинетом министров Национального календаря профилактических прививок;

условия, при которых гражданам проводятся профилактические прививки по эпидемическим показаниям;

требования к проведению профилактических прививок;

требования к иммунобиологическим лекарственным препаратам для иммунопрофилактики,

требования к хранению и транспортировке иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики.

В законопроекте предусмотрены нормы, устанавливающие социальную поддержку граждан при возникновении поствакцинальных осложнений.

При возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют право на получение государственных пособий, ежемесячных денежных компенсаций.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 14:08

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