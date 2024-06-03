 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОКУРАТУРЕ

Новости Понедельник, 03 июня 2024 14:08
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОКУРАТУРЕ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «О прокуратуре Республики Абхазия». Законопроект разработан в целях совершенствования механизмов деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Абхазии и исполнением законов, действующих на территории республики, по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Законопроект предусматривает ряд новаций, в том числе:

прокуратура РА составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору;

прокурору предоставляются полномочия на возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования;

статья о недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора дополняется положением, согласно которому письменное решение о предоставлении заявителю возможности ознакомиться с документами принимают: в Генеральной прокуратуре – генеральный прокурор, его заместители, начальники управлений и отделов, а в прокуратурах города, районов, военной и иных специализированных прокуратурах – соответствующий прокурор, либо его заместители;

конкретизированы полномочия прокурора при осуществлении проверки, вводится алгоритм его действий и устанавливаются дополнительные гарантии проверяемого органа (организации).

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 14:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОН О ПРЕЗИДЕНТЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.