ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОКУРАТУРЕ
Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «О прокуратуре Республики Абхазия». Законопроект разработан в целях совершенствования механизмов деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Абхазии и исполнением законов, действующих на территории республики, по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Законопроект предусматривает ряд новаций, в том числе:
прокуратура РА составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору;
прокурору предоставляются полномочия на возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования;
статья о недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора дополняется положением, согласно которому письменное решение о предоставлении заявителю возможности ознакомиться с документами принимают: в Генеральной прокуратуре – генеральный прокурор, его заместители, начальники управлений и отделов, а в прокуратурах города, районов, военной и иных специализированных прокуратурах – соответствующий прокурор, либо его заместители;
конкретизированы полномочия прокурора при осуществлении проверки, вводится алгоритм его действий и устанавливаются дополнительные гарантии проверяемого органа (организации).
Об этом сообщает Апсныпресс.