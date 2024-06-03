ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОКУРАТУРЕ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «О прокуратуре Республики Абхазия». Законопроект разработан в целях совершенствования механизмов деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Абхазии и исполнением законов, действующих на территории республики, по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Законопроект предусматривает ряд новаций, в том числе:

прокуратура РА составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору;

прокурору предоставляются полномочия на возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования;

статья о недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора дополняется положением, согласно которому письменное решение о предоставлении заявителю возможности ознакомиться с документами принимают: в Генеральной прокуратуре – генеральный прокурор, его заместители, начальники управлений и отделов, а в прокуратурах города, районов, военной и иных специализированных прокуратурах – соответствующий прокурор, либо его заместители;

конкретизированы полномочия прокурора при осуществлении проверки, вводится алгоритм его действий и устанавливаются дополнительные гарантии проверяемого органа (организации).

Об этом сообщает Апсныпресс.