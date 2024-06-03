ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОН О ПРЕЗИДЕНТЕ
Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента во втором окончательном чтении приняли проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия».
В соответствии со статьей 51 Конституции Республики Абхазия, при вступлении в должность Президент Республики Абхазия приносит в Парламенте Республики Абхазия присягу в присутствии судей Конституционного суда Республики Абхазия.
В то же время, согласно части 1 статьи 7 Закона Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия», вновь избранный Президент Республики Абхазия при вступлении в должность приносит присягу в Народном Собрании Республики Абхазия в присутствии членов Верховного Суда Республики Абхазия.
Это противоречие образовалось вследствие введения института Конституционного суда и внесения соответствующего изменения в Конституцию РА.
Поправка, вносимая в закон о президенте, устраняет это противоречие.
Об этом сообщает Апсныпресс.