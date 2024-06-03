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Абхазия Информ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОН О ПРЕЗИДЕНТЕ

Новости Понедельник, 03 июня 2024 14:42
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОН О ПРЕЗИДЕНТЕ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента во втором окончательном чтении приняли проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия».

В соответствии со статьей 51 Конституции Республики Абхазия, при вступлении в должность Президент Республики Абхазия приносит в Парламенте Республики Абхазия присягу в присутствии судей Конституционного суда Республики Абхазия.

В то же время, согласно части 1 статьи 7 Закона Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия», вновь избранный Президент Республики Абхазия при вступлении в должность приносит присягу в Народном Собрании Республики Абхазия в присутствии членов Верховного Суда Республики Абхазия.

Это противоречие образовалось вследствие введения института Конституционного суда и внесения соответствующего изменения в Конституцию РА.

Поправка, вносимая в закон о президенте, устраняет это противоречие.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 14:47

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