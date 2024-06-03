СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Депутаты внесли во втором окончательном чтении изменения в закон «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия». Документ представил полпред Президента в Парламенте Батал Айба.

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ . в повестку дня заседания сессии Парламента было включено15 вопросов.

Законопроектом за местными органами государственного управления закрепляется решение вопросов озеленения населенных пунктов, а также содержания и охраны зеленых насаждений.

Законопроект «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», принятый во втором окончательном чтении, направлен на создание государственной системы, позволяющей осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства республики о государственном пенсионном обеспечении.

В первом чтении внесены изменения в Уголовный кодекс РА. Они предусматривают проведение индексации размера ущерба и размера преступной деятельности (в том числе доходов), позволяющих квалифицировать деяние как совершенное в крупном или особо крупном размере с учетом роста инфляции и снижением уровня покупательной способности денежной единицы. Законопроект был инициирован депутатом Инаром Гицба.

Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия. Проект постановления о создании Молодежного Парламента представил председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Венори Бебия.

Создание Молодежного Парламента имеет целью развитие законотворческой деятельности среди молодежи, продвижение международных, межпарламентских связей и организацию взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти Абхазии и органами местного самоуправления.

Пять вопроса повестки дня касались выделения земельных участков.

Депутаты дали согласие Кабинету министров:

на предоставление в постоянное пользование ООО «Сибиряк» земельного участка площадью 0,98 га в селе Приморское Гудаутского района для строительства средства размещения санаторно-курортного типа;

на перевод земельного участка площадью 0,15 га в селе Лдзаа Гагрского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для последующего предоставления на строительства средства размещения гостиничного типа;

на предоставление в постоянное пользование ООО «Южный бриз» земельного участка площадью 2,3 га в селе Алахадзы Гагрского района для строительства средства размещения санаторно-курортного типа;

на перевод земельного участка площадью 2,3 га в селе Псырдзха из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;

Также было дано согласие Администрации Гулрыпшского района на предоставление ООО «Трианда» земельного участка площадью 6 га в селе Дранда сроком на 15 лет для закладки многолетних насаждений и выращивания однолетних культур.

Об этом сообщает Апсныпресс.