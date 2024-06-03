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Абхазия Информ

КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Новости Понедельник, 03 июня 2024 15:27
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КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Со 2 по 8 июня в Москве состоятся VIII Всемирные игры юных соотечественников. Спортсмены из Абхазии будут соревноваться в следующих популярных видах спорта:

баскетбол 3x3;

шахматы;

настольный теннис.

Тренер команды – Дмитрий Чартия.

Кроме того, будет организована конкурсная программа «Диалоги на русском», участники которой проверят свои знания русской культуры, литературы, истории, географии и русского языка, экскурсионная программа по популярным маршрутам Москвы.

Игры представлены спортсменами более 30 стран и более 200 участников из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Замбии, Индии, Иордании, Испании, Казахстана, Кипра, Киргизии, Китая, Ливана, Македонии, Малайзии, Молдавии, Монголии, Палестины, Сербии, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана, Швеции, Южной Кореи, Южной Осетии.

Всего в играх примет участие 450 спортсменов.

В этом году по линии представительства Россотрудничества в играх принимают участие восемь школьников из Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 15:30

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